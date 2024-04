La donna che allatta, a Milano la statua della discordia: "Non sono valori condivisibili"

Una donna a seno nudo che allatta il suo bambino scatena la polemica politica a Milano. 'Dal latte materno veniamò é il titolo della statua in bronzo, divenuta della discordia, che la famiglia dell’artista Vera Omodeo avrebbe voluto donare alla città perché venisse esposta in una piazza, in particolare in quella dedicata ad un’altra donna, Eleonora Duse. Ma l’apposita commissione del Comune, preposta a valutare le opere d’arte da inserire negli spazi pubblici, boccia la proposta all’unanimità perché, come si legge nel verbale, «la scultura rappresenta valori certamente rispettabili ma non universalmente condivisibili da tutte le cittadine e i cittadini, tali da scoraggiarne l’inserimento nello spazio pubblico». E suggerisce alla famiglia di donare la statua a «un istituto privato, ad esempio un ospedale o un istituto religioso, all’interno del quale sia maggiormente valorizzato il tema della maternità, qui espresso con delle sfumature squisitamente religiose».

Parole che scatenano polemiche bipartisan da parte del centrodestra, ma anche del Pd che rappresenta la maggioranza in Consiglio comunale. Anche il sindaco Giuseppe Sala é sorpreso dalla decisione e promette che chiederà «alla commissione stessa di riesaminare la questione, perlomeno ascoltando il mio giudizio perché io non penso che urti alcuna sensibilità. Mi sembra un pò una forzatura sostenere che non risponde a una sensibilità universale». E con lui é d’accordo anche l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi secondo cui la statua «non offende nessuno e valuteremo di darle una collocazione». Quelle della commissione comunale «sono motivazioni surreali - spiega al telefono con l’ANSA la figlia dell’artista, Serena Omodeo che voleva rendere omaggio alla madre e a tutte le donne donando l’opera, con la collaborazione dell’associazione Toponomastica femminile -. Non ci interessa rinchiuderla, in città ci sono solo due statue dedicate a donne e questa é anche stata realizzata da un’artista donna. Inoltre una donna parzialmente nuda non mi sembra affatto un soggetto religioso. Grazie al sindaco e all’assessore se riusciranno a trovare una collocazione all’opera».