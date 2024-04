Narcotizzava e violentava ragazze: 9 anni all'ex manager farmaceutico Antonio Di Fazio

La Cassazione ha confermato i 9 anni di reclusione inflitti in secondo grado all’ex imprenditore farmaceutico Antonio Di Fazio , accusato di cinque episodi di violenza sessuale con uso di benzodiazepine, tra cui quello per cui venne arrestato nel maggio del 2021: per l’accusa aveva narcotizzato e violentato una studentessa 21enne attirata nel suo appartamento con la scusa di uno stage per poi fotografarla approfittando del suo stato di incoscienza .

«Non riuscirò mai a capire - ha dichiarato l’avvocato Chiesa - come si possano dare 8 anni ad Alberto Genovese per degli stupri e 9 al mio assistito per violenza sessuale fotografica ossia per aver fatto delle foto intime. Mi pare evidente una enorme differenza di gravità tra le due ipotesi, ammesso che esista la violenza sessuale fotografica».

All’ex manager, processato con rito abbreviato, in primo grado erano stati inflitti 15 anni e mezzo di carcere dal gup Anna Magelli che non aveva riconosciuto la continuazione tra i reati. Continuazione invece applicata dai giudici di secondo grado che nel giugno scorso lo hanno anche assolto dal sequestro di persona in merito all’episodio della studentessa e dichiarato il non doversi procedere per maltrattamenti, stalking e violenza sessuale nei confronti dell’ex moglie, punto su cui ci sarà un ulteriore giudizio.

Tra i legali di parte civile nel processo figurano gli avvocati Andrea Prudenzano, Andrea Belotti, Gloria Bordanzi, Patrizio Nicolò e Maria Teresa Zampogna , Monica Monteverde e Giorgio Conti. Di Fazio, ora in una comunità terapeutica per i suoi problemi di tossicodipendenza, dovrebbe ritornare in carcere.