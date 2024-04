Carabinieri pugliesi morti nell'incidente di Salerno, i corpi ritornano nei paesi natali. Fissate le date dei funerali

Lutto cittadino domani anche a Manfredonia nel Foggiano nel giorno dei funerali del maresciallo dei carabinieri Francesco Pastore di 25 anni morto nell’incidente stradale avvenuto in provincia di Salerno insieme al collega, l’appuntato Francesco Ferraro di 27 anni di Montesano Salentino nel Leccese. Le esequie si terranno in cattedrale alle 10 e saranno celebrate dall’arcivescovo della diocesi di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo padre Franco Moscone.

I funerali di Francesco Ferraro , uno dei due giovani carabinieri morti in un incidente stradale nel Salernitano nella notte tra il 6 e il 7 aprile scorsi, si terranno domani mattina alle 10 nel suo paese natale, Montesano Salentino (Le). Il feretro di Francesco Ferraro, avvolto nel Tricolore, è stato accolto davanti alla sede del municipio nella tarda serata di ieri dagli applausi dei cittadini del piccolo centro del Capo di Leuca. Tra loro c'erano anche i genitori del militare, Antonio e Paola, ed i fratelli Gigi, Michele e Alessandro, oltre a rappresentanti delle autorità civili e militari.

Francesco Pastore era figlio di Matteo, carabiniere in servizio presso il radiomobile di San Giovanni Rotondo. Oltre al papà, lascia la mamma Chiara, la sorella Sara e la fidanzata Vilma. «Aveva fin da bambino la divisa cucita addosso - ricorda chi lo conosceva - Era cresciuto con il mito del suo papà». Grande commozione e partecipazione ieri sera al rientro della salma del maresciallo a Manfredonia.

«Assicuro la mia preghiera di suffragio per i giovani estinti entrambi di nome Francesco, e quella di tutta la Chiesa che è in Manfredonia-Vieste-S.Giovanni Rotondo» - le parole dell’arcivescovo della diocesi di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo padre Franco Moscone .

«Non è retorica, ma Francesco era davvero un ragazzo eccezionale, con una naturale vocazione al bene comune - racconta il sindaco di Montesano Salentino Giuseppe Maglie all’Agi - che ha manifestato sempre, anche prestando servizio nella nostra Protezione civile, prima di arruolarsi nell’Arma dei Carabinieri. Con lui ho tanti ricordi di momenti felici trascorsi anche a tavola insieme. Era un amico fraterno, una risorsa per le sue qualità umane».

L’incidente è avvenuto a Campagna (Sa), sulla Statale 91, dove l’auto dei militari e una Range Rover si sono scontrate per cause in corso si accertamento. Un terzo carabiniere, pure lui pugliese, originario di Terlizzi (Ba), è rimasto ferito. Alla guida della Range Rover c'era una trentunenne, anche lei rimasta ferita insieme ad una passeggera di 18 anni e al conducente 75enne di una terza auto.