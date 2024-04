La morte dei carabinieri Francesco Pastore e Francesco Ferraro, la donna alla guida positiva all'alcol test

E’ risultata positiva all’alco test ed anche alla cocaina, ma quest’ultima positività deve essere confermata da un controesame, la 31enne alla guida del Suv che nella notte di sabato è andata a scontrarsi contro l’auto dei Carabinieri sulla quale viaggiavano il maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni, e l’appuntato scelto Francesco Ferraro, di 27 anni, entrambi morti nell’incidente. E’ quanto si apprende in ambienti investigativi.

E’ arrivata nella tarda serata di ieri a Montesano Salentino (Lecce) la salma dell’appuntato scelto Francesco Ferraro, di 27 anni, il carabiniere deceduto nell’incidente nel salernitano insieme al maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni, originario di Manfredonia (Foggia).

Lacrime e applausi al passaggio della bara avvolta nel drappo tricolore, giunta davanti al municipio tra due ali di folla scortata da due auto dell’Arma. Sui muri delle strade fiocchi bianchi e rami di palme. Ad attendere il feretro, insieme a tutto il consiglio comunale, il sindaco Giuseppe Maglie con indosso la fascia tricolore. «Abbiamo perso un ragazzo eccezionale sempre pronto a mettersi a disposizione, a fare volontariato», ha detto commosso il primo cittadino salentino, che ha parlato di «immane dolore». La camera ardente è stata allestita nella sala consiliare in via Monticelli. Domani mattina sarà traslata per raggiungere la vicina chiesa di Maria Santissima Immacolata dove alle ore 10 si celebreranno i funerali di Stato.