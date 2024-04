Picchiata sulla metro di Roma perché non rubava abbastanza, ha partorito d'urgenza

E’ stata picchiata in metro da chi la sfruttava perchè non aveva rubato abbastanza. Un pestaggio nonostante fosse incinta all’ottavo mese: la donna ha partorito d’urgenza. La donna aveva riferito di essere stata picchiata per lo scarso bottino portato ai suoi sfruttatori.

Una scena sulla metro di Roma ripresa dai telefonini e finita sul web. E proprio dal video virale gli investigatori sono riusciti a risalire ad una parte dei responsabili dell’aggressione. La donna dopo il pestaggio è stata ricoverata per alcune fratture. Poi il parto prematuro: il bimbo sta bene.