Fedez: "Ho chiesto io a Chiara di non pubblicare i bambini. A 18 anni ho tentato il suicidio"

«Non ci sono diffide, ho chiesto io a Chiara di evitare in questo momento di pubblicare i bambini. Da due mesi non pubblico quasi mai i miei figli, gli unici post li ho fatti per gli auguri di compleanno. Parlo per me, i miei figli non sono la parte preponderante della narrazione del mio Instagram». Lo ha detto Fedez nell’intervista a Belve, parlando della decisione di non mostrare più sui social i volti di Leone e Vittoria.

In passato era diverso, «inizialmente c'era un clima sereno, il racconto di un viaggio bello. Oggi quel viaggio ha preso una direzione completamente diversa, e quindi mi sono sentito di dire: per adesso no», ha aggiunto. La sua idea, ha spiegato, è «tutelare i miei figli da me stesso. Oltre a questo, in un momento in cui c'è un’attenzione così morbosa rispetto ai messaggi subliminali che possiamo lanciare, non posso permettermi che una cosa che pubblico e che non ha assolutamente significato possa essere interpretata male se di mezzo ci sono i miei figli».