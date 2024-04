L'Isis terrorizza il mondo dello sport e minaccia di colpire durante i quarti di Champions League

Le forze di sicurezza europee sono allertate contro la minaccia terroristica jihadista in occasione dei grandi eventi sportivi, innanzitutto i quarti di finale della Champions League e poi le prossime Olimpiadi in Francia. La minaccia islamista è stata diffusa da Al Azaim, organo di informazione dell’Isis, con un messaggio molto esplicito: un uomo mascherato e armato e dietro di lui gli stadi che ospitano le competizioni sportive (il Parco dei Principi, il Santiago Bernabeu, il Metropolitano e lo Stadio Emirates) con la scritta «Kill Them All» tra le fiamme.

Sicurezza rafforzata

A causa delle minacce ricevute, la sicurezza «è stata notevolmente rafforzata» ai quarti di finale di Champions League a Parigi dopo la «minaccia» di attentati lanciata dall’Isis. Lo ha affermato il ministro dell’Interno francese, Gerald Darmanin.