Paura per Dovizioso, brutto incidente sulla pista di cross. Trasportato con l'elisoccorso

Brutto incidente in un allenamento per Andrea Dovizioso. Il 38enne pilota romagnolo, campione del mondo nel 2004 con la classe 125, è caduto su una pista di cross a Terranuova Bracciolini (Ar). Immediati i soccorsi, con Dovizioso che è stato trasportato in emergenza in elisoccorso all’ospedale fiorentino di Careggi, dove è ricoverato ma non in pericolo di vita. "Ringrazio tutti i soccorritori intervenuti e i nostri sanitari che lo hanno attualmente in cura. Forza Dovi!", ha scritto sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.