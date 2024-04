Fuori dalla droga grazie ai Carabinieri, Veronica li invita alla laurea

el caso di Veronica c'è una sintesi di una risposta positiva al lavoro dell’Arma su questo fronte. Dopo le difficoltà in adolescenza, Veronica ha affrontato e vinto la sua lunga battaglia in sinergia con le istituzioni e la società che ne hanno consentito la «rinascita».

«Voi - ha scritto la madre ai carabinieri - avete partecipato attivamente alla costruzione di questa rinascita, eravate lì proprio nei momenti più drammatici, un traguardo scontato per alcuni, ma non in questo caso, che è anche una ripartenza con un nuovo progetto di vita». Per questo Veronica ha voluto i carabinieri alla propria laurea ad Urbino.

La presenza dei Carabinieri, ricorda l’Arma, "non è stato solo un gesto simbolico ma ha rappresentato un forte messaggio di incoraggiamento e fiducia nel percorso di recupero e di crescita di Veronica. Il comandante della Stazione Carabinieri di Brecce Bianche le ha fatto gli auguri a nome di tutta l’Arma e, al termine della cerimonia, ha ricevuto il ringraziamento più sincero da parte di Veronica.