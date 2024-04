Giovani trasfertisti e anziani esperti: ecco chi erano le vittime della strage di Suviana

Trasfertisti, così come gli altri quattro lavoratori dispersi per le cui ricerche i vigili del fuoco sono impegnati in operazioni molto complesse nei piani interrati dell’impianto, a meno 30-40 metri sotto il livello dell’acqua.

Da poco avevano celebrato il primo anniversario di nozze. Lo conosceva bene il sindaco di Sinagra, Antonino Musca, che ha sposato Vincenzo ed Enza a gennaio scorso. «Una persona educata, schiva, di poche parole, gentilissimo e soprattutto un grande lavoratore», dice il sindaco.

La famiglia, e tutto il paese sono distrutti. «Vincenzo frequentava da ragazzo la scuola dove insegnavo all’epoca, ogni tanto gli davo anche un passaggio a casa. Una persona di rara gentilezza come tutta la sua famiglia». Era invece nonno Mario Pisani, 73 anni, il più anziano dei tre. Originario del Tarantino, di San Marzano di San Giuseppe. Era un ex dipendente Enel e ora, probabilmente, era impegnato come consulente con la sua esperienza di esperto di impiantistica. Lascia la moglie, tre figli e cinque nipoti, da qualche anno risiedeva in un Comune del nord. «Aveva gestito una ditta che realizzava impianti in strutture di una certa rilevanza come inceneritori, svolgendo lavori anche per enti pubblici», dice di lui il sindaco Francesco Leo. Era «inserito nel tessuto sociale del paese ed era molto attivo anche nel settore dello sport».