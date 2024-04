L'inferno di Suviana, l'acqua continua a salire. I soccorritori: “Non capiamo perché, operazione a rischio”

Lo scenario per i soccorritori a Suviana resta «difficilissimo», «dobbiamo capire perché l’acqua continua ad alzarsi, finché non abbiamo capito questo l'operazione è a rischio. Potremo operare in modo più rapido a partire credo da stasera se si blocca l’afflusso d’acqua». Lo ha detto Luca Cari, dirigente comunicazione dei Vigili del fuoco. "Da dove arriva l’acqua non lo sappiamo, se lo sapessimo saremmo in grado di capire la situazione. Probabilmente dalla conduttura a monte, che lentamente si sta svuotando. Se avremo conferma, i sommozzatori potranno lavorare in maggiore sicurezza». Intanto da Bologna sono in arrivo delle idrovore.