L'inferno di Suviana: quattro dei cinque feriti lottano tra la vita e la morte

Sono definite stazionarie le condizioni dei quattro feriti dell’incidente alla centrale di Bargi ricoverati in diversi ospedali dell’Emilia-Romagna. Il quinto ferito è ricoverato a Pisa. Stabili i due lavoratori portati ieri pomeriggio all’Ospedale "Bufalini" di Cesena. A quanto si è appreso entrambi sarebbero residenti nella zona in cui è avvenuta la tragedia. Dei due ricoverati nella struttura romagnola, uno, un ragazzo di 25 anni, ha riportato ustioni non particolarmente gravi alle mani e si trova in osservazione breve intensiva.

L’altro paziente, un uomo di 42 anni, ha riportato ustioni di maggiore gravità, di terzo grado, è nel reparto "Grandi Ustionati" in prognosi riservata. Le sue condizioni, a quanto appreso, preoccupano non tanto per l’estensione delle ustioni ma per la loro profondità. In rianimazione all’ospedale di Parma c'è un altro lavoratore ferito, di 54 anni. È in prognosi riservata, in condizioni stazionarie ma critiche sempre a causa delle ustioni. Ugualmente in prognosi riservata un altro lavoratore ferito, di 35 anni, ricoverato in rianimazione a Bologna al Sant'Orsola.