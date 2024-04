"Il fatto non costituisce reato", assolto anche in appello l'oste che uccise un ladro. "E' la fine di un incubo"

La corte d’Appello di Milano ha assolto Mario Cattaneo, l’oste di 73 anni di Casaletto Lodigiano (Lodi), accusato di eccesso colposo di legittima difesa per aver ucciso sparandogli con un fucile uno dei ladri che la notte del 10 marzo 2017 aveva sorpreso a rubare nel suo locale. La sentenza di secondo grado conferma quella del Tribunale modificando l’assoluzione con la formula «perchè il fatto non costituisce reato».

«È arrivata la fine di un incubo. Dopo sette anni siamo riusciti ad arrivare alla fine e sono contento che la giustizia, nella quale ho sempre avuto fiducia, ha fatto il suo corso». A dirlo è Mario Cattaneo, l’oste 73enne della provincia di Lodi, assolto in appello dall’accusa di eccesso colposo di legittima difesa per avere ucciso con un fucile uno dei ladri che la notte del 10 marzo 2017 aveva sorpreso a rubare nel suo locale.

«Ho sempre avuto tanta paura, però non ho mai mollato - ha detto fuori dall’aula -, ho sempre reagito fino ad adesso. Ho rivissuto attimo per attimo tutto quei passaggi che si sono susseguiti e ho sofferto tanto. Adesso non ho più parole perché mi sento commosso».