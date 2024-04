La ministra Calderone: "Nei cantieri le irregolarità sono al 76%, all’85% in quelli del Superbonus"

Nei cantieri le irregolarità sono al 76%, all’85% in quelli del Superbonus. Lo ha detto la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone parlando in commissione Bilancio della Camera, dove è intervenuta sul pacchetto lavoro nel decreto Pnrr. La ministra ha fornito «i numeri delle irregolarità delle iscrizioni in materia di salute e sicurezza nel comparto edile per quello che ci ha consegnato l’Ispettorato nazionale del lavoro: siamo al 76% di incidenza delle irregolarità sul numero di aziende ispezionate, sale all’85% nei cantieri Superbonus. Credo che dedicarsi all’edilizia - ha detto - sia non fare interventi di principio ma andare davvero al cuore del sistema».