Costringe la fidanzata a tagliarsi i capelli a zero e ad indossare vestiti maschili: arrestato un 21enne nel Salernitano

Ha dell'incredibile quanto accaduto in provincia di Salerno ad Angri. Un giovane di 21 anni ha costretto la ragazza a tagliarsi i capelli a zero e a vestirsi con abbigliamento maschile perchè si era messo in testa che dovesse somigliare ad un uomo per non essere notata troppo in strada.

Da quanto hanno appreso i carabinieri in seguito alla denuncia della giovane, la ragazza sarebbe stata più volte schiaffeggiata e presa per il collo.

In un'occasione - come riportato da Tgcom24 - la giovane sarebbe stata picchiata in strada dal fidanzato convinto che avesse guardato un altro ragazzo. Violenze anche in seguito alla visione di un video che ritraeva la ragazza al lavoro con un abbigliamento che ne avrebbe esaltato le forme.

L'uomo che è accusato di stalking aggravato, controllava anche quotidianamente il registro delle chiamate e dei messaggi ricevuti dalla fidanzata sul telefono