Pappalardo e Anfuso nuovi direttori, ma al Teatro di Messina va in scena la polemica

Partiamo dalla nomine. Sono Giovanni Anfuso per la sezione prosa e Matteo Pappalardo per la musica e la danza i direttori artistici per il triennio 2024/2026 . A nominarli è stato il commissario straordinario Orazio Miloro, che li ha individuati all’interno di un’iniziale terna di nomi proposta dal sovrintendente Gianfranco Scoglio

La decisione presa dal commissario Orazio Miloro, non è piaciuta al sindaco e non certo per i nomi, quanto piuttosto per il modo in cui è stata presa questa decisione. Sullo sfondo una nuova puntata del braccio di ferro fra l’attuale maggioranza regionale e Sud chiama Nord di Cateno De Luca .

Musicologo e compositore, Matteo Pappalardo è titolare della cattedra di Storia della Musica per Didattica al conservatorio “A. Corelli” e ha già guidato dal 2017 al 2022 la sezione Musica e Danza del Teatro messinese. Dal 2018 insegna Storia della Musica presso il Dams del Cospecs dell’ateneo peloritano e, per più di vent’anni, come critico, si è occupato per la Gazzetta del Sud e per Rtp della vita musicale di Messina e Taormina È stato, inoltre, curatore della Sinopoli Chamber Orchestra, ensemble specializzato in musica contemporanea, ospite in due occasioni della Biennale Musica di Venezia.

«I direttori artistici – si legge nel comunicato dell’ente teatro – verranno presentati nei prossimi giorni, nel corso di una conferenza stampa, alla quale saranno invitati l’assessore regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, Elvira Amata, ed il sindaco Federico Basile».

I motivi della polemica

Il fatto stesso che Basile sia solo invitato alla conferenza stampa dà un po’ il segno di cosa sia accaduto. La nomina dei direttori artistici del Teatro è di competenza del consiglio di amministrazione dell’ente. Il cda è composto da tre membri. Uno, il presidente, indicato dalla Regione, e gli altri due dalla città metropolitana e dal comune. E visto che i vertici coincidono, appare chiaro che la scelta dei direttori fosse in mano al sindaco Basile e, in fondo, alla sua parte politica. Ma accade che il cda dalla scorsa estate non si è mai formato e a reggere il Teatro, con mille attività molte a braccetto proprio con Palazzo Zanca, è stato Orazio Miloro, presidente uscente e ora commissario straordinario con i poteri, quindi, del cda.