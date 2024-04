Il manager Gianluca Brioschi trovato morto in albergo in Cina

Il manager padovano, Gianluca Brioschi, 54 anni, responsabile acquisti della Arneg, un’azienda di sistemi di refrigerazione, è stato trovato morto nella sua stanza d’albergo a Shandon, provincia orientale della Cina.

A scoprire il corpo, venerdì mattina, sono stati due colleghi con i quali si trovava nel paese orientale per una fiera di settore, che si erano preoccupati non avendolo visto scendere nella hall per la colazione.

Hanno quindi chiesto di accedere alla stanza del collega, e lo hanno trovato già privo di vita. Inutili i tentativi di rianimarlo dei soccorritori, attivati subito. Brioschi era uno dei manager più stimati dell’azienda padovana, con sede a Pieve di Curtarolo.

La sera prima, l’uomo era stato a cena con i due colleghi, senza mostrare alcun segno di sofferenza o altro che facesse pensare ad una condizione precaria di salute - riferisce "Il Mattino di Padova" - Originario della provincia di Verona, Brioschi si era recato in Cina per prendere parte ad una rassegna fieristica dedicata ai sistemi di produzione del ghiaccio.