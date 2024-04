Passo indietro di FdI sul carcere per i giornalisti, il relatore ritira gli emendamenti. La maggioranza blinda il ddl Nordio

Fratelli d’Italia ci ripensa e ritira il pacchetto di 15 emendamenti presentati al disegno di legge sulla diffamazione che ha come primo firmatario Alberto Balboni, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Ad annunciarlo è il senatore di FdI Gianni Berrino che li aveva depositati in Commissione Giustizia lo scorso 11 aprile scatenando l’ira delle opposizioni.

L’accoglienza della maggioranza agli emendamenti che prevedevano il carcere per il giornalista fino a 4 anni e mezzo e sanzioni pecuniarie fino a 120mila euro era stata piuttosto gelida tanto che FI, con Pierantonio Zanettin, e la Lega, con Giulia Bongiorno, ne avevano preso le distanze.

La presidente della Commissione Giustizia aveva convocato subito una riunione di centrodestra che resta confermata nonostante l’annuncio del ritiro. E infatti i capigruppo di maggioranza in Commissione Giustizia si vedranno alle 14 nello studio della presidente Bongiorno, poco prima dell’inizio dei lavori parlamentari.

«Cosa si deciderà in quella sede non lo so - risponde Berrino - perchè non so leggere il futuro. Quello che posso dire è che come relatore posso presentare emendamenti in qualsiasi momento e che quelli che avevo depositato li ritiro tutti, non solo i 2 in cui si prevede il carcere».