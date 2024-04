Sequestrati 64 milioni a Gs spa (Carrefour) per presunta frode fiscale

Il nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza ha sequestrato, su delega del pm Paolo Storari, 64 milioni di euro a Gs spa, il gruppo di supermercati di proprietà di Carrefour. Il provvedimento è stato disposto a seguito di un’inchiesta su una presunta frode fiscale commessa nell’ambito del fenomeno della somministrazione illecita di manodopera.

Il provvedimento è stato emesso d’urgenza dal pm Storari e dovrà essere convalidato da un gip. Secondo le indagini, Gs spa avrebbe avuto dei benefici indebiti di natura fiscale attraverso il «meccanismo illecito di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti a fronte della stipula di fittizi contratti di appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore, che ha portato all’emissione e al conseguente utilizzo dei falsi documenti per un ammontare complessivo superiore a 362 milioni di euro».

In particolare, ricostruendo la "filiera della manodopera", è stato rilevato che i rapporti di lavoro con la catena di supermercati marchiati Carrefour sono stati "schermati" da società "filtro", che a loro volta si sono avvalse di diverse società cooperative, che hanno sistematicamente omesso il versamento dell’Iva nonchè degli oneri di natura previdenziale e assistenziale.