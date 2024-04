Israele, scontri a Roma dopo il "no" de La Sapienza al boicottaggio: studenti contro la Rettrice. Bernini: "E' vergognoso"

La Sapienza «rifiuta l’idea che il boicottaggio della collaborazione scientifica internazionale, la rinuncia alla libertà della didattica e della ricerca, e la negazione delle associate responsabilità di ogni singolo ricercatore possano favorire la pace e il rispetto della dignità umana». Questo nel documento diffuso al termine della seduta congiunta, da Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione della Sapienza che hanno ricordato il carattere universalistico e libero della ricerca scientifica. L’ateneo esprime «dolore e orrore per l’escalation militare». In primo luogo gli organi di governo dell’Università hanno rappresentato, a nome di tutta la comunità, sentimenti di «dolore e orrore per l’escalation militare e per la conseguente crisi umanitaria in corso in Palestina». Sapienza si è impegnata a favorire «la discussione, il confronto e la libera espressione del dissenso, purché non diventi prevaricazione. In particolare nel documento è stato ribadito l’impegno alla realizzazione di corridoi umanitari e di ulteriori azioni di accoglienza, sostegno e solidarietà per le comunità accademiche coinvolte dal conflitto».