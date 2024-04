Maltrattamenti in asilo nido a Milano, arrestata maestra: "Violenta e priva di empatia"

Un maestra di 45 anni è stata sottoposta agli arresti domiciliari dal gip di Milano Angela Minerva nell’ambito di un’inchiesta per i presunti maltrattamenti commessi ai danni di una decina di bambini di un anno di età in un asilo nido comunale dell’area nord-ovest della città.

Le indagini della polizia locale e della pm Rosaria Stagnaro, coordinata dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella, sono scattate dopo la segnalazione inviata dall’area servizi dell’infanzia del Comune di Milano in cui alcune colleghe riportavano «una serie di condotte violente ripetute nel tempo nell’attività quotidiane e un atteggiamento di totale incuria» da parte della 45enne, assunta come educatrice comunale dal 1996 e in servizio nel nido dal 2008.

Le microcamere installate dagli agenti del nucleo tutela donne e minori della locale hanno fatto emergere le offese volgari, gli strattonamenti e in alcuni casi anche "mani e gambe sulla schiena" per impedire ai piccoli «di alzarsi» per «obbligarli a dormire».