Primi funerali delle vittime di Suviana tra lacrime e interrogativi: si cercano risposte nella seconda scatola nera

Un altro tassello si aggiunge: è stata consegnata agli inquirenti anche la seconda "scatola" nera della centrale, il sistema Scada del primo gruppo di produzione già approvato e in esercizio . Aiuterà a chiarire cosa è andato storto nel secondo gruppo di produzione, quello che si stava collaudando martedì e che è esploso. A Suviana intanto si cerca di capire come procedere per svuotare la centrale. Un condominio a testa in giù che il lago sta inghiottendo sempre di più, pezzo dopo pezzo e tre lavoratori lottano ancora fra la vita e la morte.

Così come quella a San Marzano di San Giuseppe in provincia di Taranto, dove è stato dato l’ultimo saluto a Mario Pisani, la vittima più anziana di Bargi, 73 anni, ex Enel che aveva aperto una srl di consulenza. Lacrime e applausi per lui, nonno di cinque nipoti. Tre corone di fiori anche con le condoglianze di Enel Green Power.

Le esequie delle altre vittime

Nei prossimi giorni si svolgeranno anche i funerali delle altre cinque vittime. Probabilmente giovedì quelli di Pavel Tanase, a Settimo Torinese, e di Paolo Casiraghi a Milano. Sono stati fissati venerdì a Forcoli (Pisa) i funerali di Alessandro D’Andrea, e per sabato a Ponte San Nicolò (Padova) le esequie di Adriano Scandellari. Napoli deve ancora stabilire quelli di Vincenzo Garzillo.

La seconda scatola nera

Alla centrale di Bargi non sono ancora ripresi i lavori di svuotamento della centrale elettrica. Lo scenario era complesso durante le operazioni di soccorso e ricerca e resta difficile. L'acqua del lago continua a entrare per cui le idrovore sono ferme. Dalle prime informazioni sembra che le infiltrazioni siano da ricercare in perdite delle condutture forzate che servono la centrale. I vigili del fuoco stanno aspettando che Enel Green Power presenti il piano operativo e d’emergenza, poi a quel punto daranno il via libera agli interventi degli operatori. Ai pompieri spetterà poi la sorveglianza sui lavori per assicurare che procedano e che venga messa in sicurezza la zona in cui poi verranno effettuate le perizie. Analisi tecniche e rilievi che saranno centrali nell’inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo che sta impostando il procuratore capo di Bologna, Giuseppe Amato. Nei giorni scorsi sono state assegnate le deleghe specifiche all’interno del pool di investigatori. Le domande che devono trovare risposta sono ancora tantissime. Non ultime quelle sui responsabili di un simile disastro. Un aiuto decisivo potrebbe arrivare dalla seconda scatola nera dell’impianto, la scheda che ha registrato le operazioni del primo gruppo di produzione e che possono aiutare a cogliere eventuali anomalie del secondo gruppo, esploso. Fondamentali le testimonianze dei sopravvissuti. Dei cinque feriti portati in ospedale il giorno dello scoppio tre sono ancora ricoverati in rianimazione, con prognosi riservata. A Pisa, Parma e Cesena lottano tra ustioni e problemi respiratori.