Prossime elezioni europee 2024, ecco come e quando si vota: cosa c'è da sapere

Anche se le elezioni vedono la partecipazione attiva dei partiti politici nazionali, una volta eletti, molti deputati scelgono di aderire a gruppi politici transnazionali all'interno del Parlamento, riflettendo così una più ampia gamma di ideali e interessi comuni su scala europea. Attualmente, il Parlamento Europeo è composto da sette gruppi politici principali.

Subito dopo le elezioni, i nuovi deputati si organizzano in gruppi politici e, durante la prima sessione plenaria, eleggono la presidenza del Parlamento. Successivamente, viene eletto il Presidente della Commissione Europea, seguito dall'approvazione del collegio dei commissari.

È importante distinguere tra le diverse istituzioni dell'UE: la Commissione Europea funge da ramo esecutivo, con il potere di iniziativa legislativa; il Parlamento Europeo rappresenta i cittadini dell'UE e, insieme al Consiglio dell’UE (che rappresenta i governi dei paesi membri), lavora sulle proposte legislative della Commissione per l'adozione di nuove leggi.

Queste elezioni rappresentano un momento fondamentale per l'UE, offrendo ai cittadini la possibilità di influenzare direttamente il futuro dell'Europa attraverso il voto.

Si tratta di un momento unico in cui tutti noi possiamo decidere collettivamente sul futuro dell'Unione europea. Votare è sempre importante, a livello locale, nazionale o europeo. È un'ottima opportunità per esprimere la tua opinione sui temi che ti stanno a cuore.

In un mondo sempre più complesso, instabile e interconnesso, l'Unione europea si occupa di sfide globali che nessun paese dell'UE può affrontare con successo da solo. Affrontare le numerose sfide che ci troviamo davanti non è un compito semplice, e votare è il modo in cui puoi influire sulla direzione da seguire .

Usa il tuo voto per sostenere la democrazia

La democrazia non dovrebbe mai essere data per scontata. È un traguardo collettivo e una responsabilità collettiva in cui tutti noi abbiamo un ruolo da svolgere.

La democrazia inizia con le persone: siamo noi che diamo inizio al processo votando alle elezioni europee e le decisioni adottate in quel contesto influiranno sulla nostra vita. Se non partecipiamo, non abbiamo la possibilità di plasmare il futuro; ma al di là di questo, la democrazia parlamentare europea perde la sua forza e i suoi valori perdono significato.

Cosa sono le elezioni europee? Come vengono eletti i membri del Parlamento europeo?

Con le elezioni europee, i cittadini dell'Unione Europea eleggono i propri rappresentanti come Membri del Parlamento Europeo.Ogni cinque anni, i cittadini dell'Unione europea eleggono i Membri del Parlamento europeo.

Cos'è il Parlamento Europeo?

Il Parlamento Europeo è l'unica assemblea transnazionale al mondo eletta direttamente. I Membri del Parlamento Europeo rappresentano gli interessi dei cittadini dell'UE a livello europeo.

Che poteri ha il Parlamento Europeo

I membri del Parlamento Europeo, insieme ai rappresentanti dei governi dei paesi dell'UE, hanno il compito di creare e approvare tutte le nuove disposizioni che regolamentano la vita dei cittadini dell'Unione Europea in diversi ambiti come il sostegno all'economia, la lotta contro la povertà, al cambiamento climatico nonché le questioni legate alla sicurezza.

I deputati lavorano per mettere in risalto importanti temi politici, economici, sociali oltre che per sostenere i valori dell'Unione europea come il rispetto dei diritti umani, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto.

Il Parlamento ha anche il compito di approvare il bilancio dell'UE e di controllare come vengono spesi i soldi. Inoltre, elegge il Presidente della Commissione Europea, nomina i Commissari e garantisce che agiscano nell'interesse dei cittadini dell'UE.

Quali regole elettorali europee sono comuni in tutti i paesi dell'UE?

La gestione delle elezioni spetta a ciascun paese, ma nel farlo devono essere rispettati alcuni principi comuni.

Le elezioni si svolgono durante un periodo di quattro giorni, da giovedì a domenica.

Il numero di deputati eletti da un partito politico è proporzionale al numero di voti che riceve.

I cittadini dell'UE residenti in un altro paese dell'UE possono votare e candidarsi alle elezioni.

Ogni cittadino può votare una sola volta.

Quanti deputati vengono eletti?

Alle prossime elezioni di giugno 2024, verranno eletti 720 eurodeputati, 15 in più rispetto allo scorso mandato.

Come regola generale, il numero degli eurodeputati viene deciso prima di ogni elezione. Il loro totale non può eccedere i 750 oltre al Presidente.

Quanti deputati vengono eletti da ogni singolo paese?

Ecco l'elenco del numero di eurodeputati che ciascun paese eleggerà alle elezioni europee del 2024:

Germania: 96

Francia: 81

Italia: 76

Spagna: 61

Polonia: 53

Romania: 33

Paesi Bassi: 31

Belgio: 22

Grecia: 21

Repubblica Ceca: 21

Svezia: 21

Portogallo: 21

Ungheria: 21

Austria: 20

Bulgaria: 17

Danimarca: 15

Finlandia: 15

Slovacchia: 15

Irlanda: 14

Croazia: 12

Lituania: 11

Slovenia: 9

Lettonia: 9

Estonia: 7

Cipro: 6

Lussemburgo: 6

Malta: 6

Il numero di eurodeputati eletti da ciascun paese dell'UE viene concordato prima di ogni elezione ed è basato sul principio della proporzionalità degressiva, secondo cui un eurodeputato di un paese più grande rappresenta più cittadini rispetto a un eurodeputato di un paese più piccolo. Il numero minimo di eurodeputati per qualsiasi paese è 6 e il numero massimo è 96.

Si vota per partiti nazionali o per partiti europei?

Le elezioni sono portate avanti dai partiti politici nazionali ma, una volta eletti, la maggior parte dei deputati al Parlamento europeo sceglie di aderire a un gruppo politico transnazionale. Inoltre, la maggior parte dei partiti nazionali è affiliata ad un partito politico a livello europeo.

I gruppi politici del Parlamento europeo

Le deputate e i deputati al Parlamento europeo si riuniscono in gruppi politici e sono organizzati non già per nazionalità bensì per affinità politiche. Vi sono attualmente 7 gruppi politici al Parlamento europeo. Un gruppo politico è composto da un numero minimo di 23 deputate e deputati e rappresenta almeno un quarto degli Stati membri. Una deputate o un deputato non possono aderire a più gruppi politici. Le deputate e i deputati che non aderiscono a nessun gruppo politico sono noti come non iscritti.

I gruppi politici del Parlamento europeo Ciascun gruppo politico provvede alla propria organizzazione interna ed elegge un presidente (o due copresidenti nel caso di alcuni gruppi) e un ufficio di presidenza, dotandosi altresì di una segreteria. In Aula i seggi sono attribuiti alle deputate e ai deputati in base alla loro appartenenza politica, da sinistra a destra, previo accordo con i presidenti dei gruppi. Prima di ogni votazione in Aula, i gruppi politici esaminano le relazioni elaborate dalle commissioni parlamentari e presentano emendamenti. La posizione adottata dal gruppo politico è definita mediante concertazione in seno al gruppo: nessun membro del gruppo politico può ricevere un'indicazione di voto obbligatoria.

Qual è la differenza tra Parlamento europeo, Consiglio dell’UE e Commissione europea?

La Commissione europea rappresenta il ramo esecutivo dell'Unione Europea, e detiene il potere di iniziativa legislativa a livello europeo, oltre a occuparsi del funzionamento dell'UE in generale. Il Parlamento europeo, in rappresentanza degli interessi dei cittadini dell'UE e il Consiglio dell’UE, in rappresentanza degli interessi dei singoli paesi, elaborano le proposte lanciate dalla Commissione. Tali proposte vengono adottate se approvate da entrambi gli organi.