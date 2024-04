Strage di Suviana, oggi nella Chiesa madre di Sinagra i funerali del messinese Vincenzo Franchina

Si terranno oggi pomeriggio a Sinagra, in provincia di Messina, i funerali di Vincenzo Franchina, il tecnico di 36 anni morto con altri colleghi nell’esplosione della centrale idroelettrica di Suviana, nel Bolognese. Una volta arrivata in paese, la salma sarà portata nella Chiesa madre e alle 16 sarà celebrato il funerale. In occasione dell’ultimo saluto al giovane, il Comune ha proclamato il lutto cittadino. L’intera comunità ha espresso cordoglio e profonda vicinanza stringendosi alla famiglia del giovane. Vincenzo Franchina è la vittima più giovane dell’esplosione della centrale idroelettrica, a maggio avrebbe compiuto 36 anni, era sposato e da pochi mesi era diventato padre di un bambino.