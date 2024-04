Torino, lotta alle sigarette. Non si potrà più fumare all'aperto

A Torino non si potrà più fumare all’aperto a una distanza inferiore di cinque metri da altre persone senza il loro consenso esplicito. Il divieto vale in ogni caso in presenza di bambini o di donne in gravidanza. A deciderlo, il Consiglio comunale che oggi ha approvato «la distanza di cortesia per i fumatori».

La delibera approvata modifica il Regolamento di Polizia urbana e ricorda che «alcune città italiane hanno già vietato di fumare nei parchi mentre a Torino è vigente il divieto nelle aree gioco». Il provvedimento riguarda le sigarette, il sigaro, la pipa, il tabacco riscaldato, ogni prodotto a combustione, le sigarette elettroniche».