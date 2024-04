Caso Pozzolo, una bambina di 4 anni si trovava a pochi metri dal luogo dello sparo

All’ormai celebre veglione di Rosazza, come è stato accertato fin da subito, erano presenti anche diversi bambini. Una circostanza che ha fatto riflettere sullo scampato pericolo nella circostanza del ferimento di Luca Campana. Dai verbali delle deposizioni dei testimoni, emerge un caso in particolare, quello della figlia di Davide Zappalà, assessore al Comune di Biella, amico e fedelissimo di Andrea Delmastro, presente a Rosazza con la moglie e la bambina di 4 anni. «All’una e mezza - ha messo a verbale Zappalà - mia moglie mi ha affidato mia figlia, che stante l’ora tarda era molto stanca. L’ho fatta sedere sulle sedie verdi poste accanto al tavolo dove c'è stato poi lo sparo». La bambina si trovava quindi a poco più di un metro da dove è stato esploso il colpo di pistola che ha poi colpito Luca Campana.

"Dopo aver fatto sedere mia figlia», prosegue Zappalà, «sono andato verso il tavolo posto vicino alla cucina principale ossia frontale rispetto all’ingresso alla sala e notavo Campana Luca che ballava probabilmente vicino a questo tavolo; al contempo notavo un gruppetto di persone vicino al tavolo dove è avvenuto lo sparo». Il tavolo, come specifica Zappalà, è quello dove si trovava la bambina. «A quel punto - prosegue la testimonianza - ho sentito lo sparo mi sono girato e ho visto Campana che si dirigeva verso la cucina; io lo seguivo e notavo che si abbassava i pantaloni, si sedeva su una sedia della cucina secondaria e notavamo un buco sulla sua coscia. Dopo ho un blackout mentale: ricordo Pozzolo sotto shock che si era seduto sulla sedia verde dove poco prima avevo fatto sedere mia figlia».

«Subito dopo lo sparo - è la conclusione del racconto - mia moglie ha cercato mia figlia. Era preoccupata. Ha visto la bambina immobile. Ha avuto paura che ad essere colpita fosse lei. Si è messa a piangere perché ha temuto il peggio».