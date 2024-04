Inps, con l'assegno unico nel 2024 in media 175 euro a figlio. A febbraio 2024 alle famiglie con 6 figli 1.919 euro medi

In media nel 2024 le famiglie con figli hanno ricevuto per l’Assegno unico 277 euro a nucleo e 175 euro per ogni figlio. E’ quanto emerge dall’Osservatorio sull'Assegno unico secondo il quale l’importo medio per famiglia a febbraio va da 153 euro nel caso di famiglie con un figlio (3.102.036 nuclei) a 1.919 euro per nuclei con sei o più figli (4.164 ).

Per i 2.283.339 nuclei con due figli l’importo medio a febbraio è stato di 334 euro a famiglia. Gli importi cambiano a seconda del numero di figli ma anche a seconda dei redditi del nucleo.

A febbraio l’importo medio mensile per figlio è stato pari a 175 euro ma nelle famiglie con Isee fino a 17.090,61 euro (quasi cinque milioni di figli coinvolti) l’importo medio per figlio è stato di 224 euro. Per i nuclei con Isee tra 17.090,62 e 22.787,48 euro (poco più di un milione di figli coinvolti) l’assegno medio è stato di 206 euro a figlio. Le famiglie che non hanno presentato l’Isee (1.717.129 figli interessati) hanno ricevuto 57 euro per ogni figlio.