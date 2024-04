Pescara, prima sferra un calcio al proprio cane e poi tenta di strangolarlo

Un uomo senza fissa dimora ha sferrato un potente calcio alla testa del proprio cane, strattonandolo con il guinzaglio e poi stringendolo al collo quasi a volerlo strangolare. L’animale, non riuscendo a divincolarsi, piangeva e si lamentava. È accaduto a Pescara, vicino alla stazione ferroviaria. Protagonista dell’episodio è un 28enne cittadino italiano, che è stato denunciato dalla polizia ferroviaria per maltrattamento di animali.

Gli agenti, giunti sul posto a seguito di una segnalazione, hanno subito individuato l’uomo con al guinzaglio un bellissimo cane bianco di grossa taglia, una femmina di pastore abruzzese. Il padrone stava discutendo animatamente con un tassista proprio per i maltrattamenti che stava perpetrando ai danni dell’animale che zoppicava vistosamente. A incastrare il 28enne, oltre alle testimonianze raccolte, sono state anche le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza presente in zona. Il proprietario del cane, dopo essere stato identificato, è stato denunciato e segnalato al servizio Sanità animale della Asl.