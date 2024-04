Violenza sessuale su 4 bambine tra i quattro e i cinque anni, arrestato maestro d'asilo a Milano

Un episodio, tra l’altro, che arriva a pochi giorni da quello di un’educatrice di un asilo nido comunale arrestata per maltrattamenti aggravati su dieci bambini. Sulla convalida dell’arresto del maestro, 34 anni e senza precedenti penali, e sulla custodia cautelare, dovrà esprimersi il gip, dopo l’interrogatorio previsto molto probabilmente per venerdì. Stando a quanto ricostruito finora, a seguito di una segnalazione arrivata in Procura, investigatori e inquirenti si sono subito attivati collocando il 13 aprile scorso, ossia cinque giorni fa, le microcamere.

E sono bastate 48 ore per riscontrare le segnalazioni che erano arrivate: tra il 15 e il 17 aprile, giorno dell’arresto, infatti, le telecamere hanno registrati i cinque episodi di abusi più gravi ai danni delle quattro bambine, in un’aula della scuola materna comunale. Due giorni fa, invece, si era saputo che la Polizia locale, sempre coordinata dall’aggiunto Mannella e dal pm Stagnaro, aveva arrestato il 12 aprile, su ordinanza del gip Angela Minerva, una maestra-educatrice di 45 anni che lavorava da quasi 16 in un asilo nido comunale a Milano, con l’accusa di maltrattamenti aggravati.

Violenze che sarebbero state commesse dal 2022 in poi ai danni di almeno dieci bimbi di pochi mesi o meno di un anno o poco più. In quel caso le microcamere piazzate, anche in questa occasione dopo una denuncia arrivata dalla Direzione area servizi dell’infanzia del Comune di Milano e dopo le segnalazioni di altre educatrici, avevano registrato "violenze fisiche e psicologiche» terribili e «quotidiane": grida, insulti volgari, minacce, strattonamenti e in alcuni casi pure «mani e gambe sulla schiena» per impedire ai piccoli «di alzarsi» e per «obbligarli a dormire».