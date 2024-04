Federico Fashion Style in lacrime su Instagram: “Mi hanno aggredito, ancora esistono gli omofobi”

Federico Fashion Style, seguito da un milione di persone su Instagram, ha condiviso un'esperienza sconvolgente: è stato prima verbalmente e poi fisicamente attaccato mentre si trovava su un treno. Ha espresso la vergogna di essere stato insultato e aggredito a causa del suo orientamento sessuale. Sebbene non abbia fornito dettagli su come sia iniziata la discussione con l'aggressore, ha mostrato una foto di sé in un letto d'ospedale, dove si trovava per accertamenti. Ha ricevuto un'enorme quantità di messaggi di sostegno dai suoi follower, ringraziandoli e promettendo di aggiornarli sui suoi esami medici. Ha anche fatto un appello emotivo per porre fine all'omofobia e ha espresso la sua delusione per il fatto che, nonostante sia il 2024, episodi del genere accadano ancora.