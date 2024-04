La nave veloce Isola di Procida partita da Capri ha urtato una banchina al Molo Beverello a Napoli durante le operazioni di ormeggio. Secondo le prime notizie, i feriti sarebbero una ventina. Si tratta in ogni caso di feriti lievi, distribuiti tra gli ospedali Pellegrini, Cto e San Paolo. Fatte convogliare sul posto le ambulanze per i soccorsi e la polizia per i rilievi.