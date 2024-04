Caso Scurati, il documento interno Rai: stop "per motivi editoriali". Cdr Approfondimento: ci preoccupa questa deriva

La partecipazione di Antonio Scurati alla puntata di Che sarà, stasera su Rai3, «in qualità di autore di testi creativi», è stata «annullata per motivi editoriali": è quanto si legge in un documento interno Rai, una nota contrattuale, pubblicata sul sito di Repubblica.

Cdr Approfondimento Rai su Scurati, ci preoccupa questa deriva

Che sta accadendo dentro la Direzione Approfondimento della Rai? Con sgomento nelle ultime settimane abbiamo appreso tre notizie: 1) la cancellazione all’ultimo minuto di un intervento del Premio Strega Antonio Scurati sul 25 aprile in una puntata di Che sarà; 2) la cancellazione prima e poi drastica riduzione delle repliche di Report, capaci di portare una media di un milione di telespettatori a costo zero per l’azienda. Repliche i cui contenuti, apprendiamo, saranno «concordati con l’azienda"; 3) la puntata di Porta a Porta sul (contro) l’aborto, tema di cui parlano sette ospiti, tutti di sesso maschile».

Lo scrive in una nota il Cdr Approfondimento che rappresenta i giornalisti della maggior parte dei programmi di approfondimento Rai. «Le tre notizie sono rimbalzate su quotidiani e social network e hanno contribuito alla pessima fama che la Rai sembra fare di tutto per conquistarsi presso il suo pubblico - si sottolinea -. La stessa Rai che alcuni mesi fa era finita nell’occhio del ciclone per l’insostenibile reprimenda a un cantante, reo di aver chiesto in diretta la pace in Medio Oriente. Come giornalisti della direzione Approfondimento, impegnati quotidianamente nella realizzazione di programmi storici, che sono il volto dell’informazione della Rai (Agorà, Report, Presa Diretta, Porta a Porta, Chi l’ha visto, Petrolio, Mi manda Rai 3), esprimiamo la nostra preoccupazione su questa deriva. Ci chiediamo chi sia il mandante di questi scivoloni (la politica? il governo? Il cda?). E specialmente che senso abbia questo impeto tafazziano, che sta minando la nostra autorevolezza presso il pubblico. Qualcuno davvero crede che tutto ciò possa spostare consensi per le prossime elezioni? Qualcuno pensa davvero che la Rai sia uno strumento per le campagne elettorali o per insignificanti posizionamenti politici?».