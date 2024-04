Paura per Brumotti, inviato di “Striscia la Notizia” picchiato in un parcheggio a Milano

Allarme sicurezza a Milano. Non solo borseggi, ma anche furti alle auto in pieno giorno e in una zona centralissima: il parcheggio - custodito e videosorvegliato - del grande magazzino del lusso La Rinascente, a due passi del Duomo. Nel pomeriggio di venerdì 19 aprile, Vittorio Brumotti si trovava in zona per girare un servizio e consegnare l'iconica "merdina" a chi parcheggia nei posti riservati ai disabili senza averne diritto. Ma quando è tornato insieme alla troupe al suo furgone ha trovato una spiacevole sorpresa. Il van che conteneva l’attrezzatura per le riprese era stato scassinato e sono stati rubati telecamere, computer, valigie e pure la bici in carbonio personalizzata dalla scritta Brumotti con cui l'inviato-biker era entrato nel Guinness. Il servizio andrà in onda nei prossimi giorni a Striscia la notizia.