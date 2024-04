Papa, in Medio Oriente non bisogna cedere alla logica della rivendicazione

La situazione in Medio Oriente, con i rischi di escalation e di allargamento del conflitto, angoscia sempre più papa Francesco, che anche oggi ha lanciato un nuovo appello di pace, implorando le parti in causa ad abbandonare la spirale delle reciproche ritorsioni e invocando ancora il ricorso alle «vie del dialogo e della diplomazia». «Continuo a seguire con preoccupazione, e anche con dolore, la situazione in Medio Oriente - ha detto il Pontefice alla recita del Regina Caeli in Piazza San Pietro -. Rinnovo l'appello a non cedere alla logica della rivendicazione e della guerra; prevalgano invece le vie del dialogo e della diplomazia, che può fare tanto». «Prego ogni giorno per la pace in Palestina e in Israele e spero che quei due popoli possano presto smettere di soffrire», ha aggiunto. «E non dimentichiamo la martoriata Ucraina, la martoriata Ucraina che soffre tanto per la guerra».

Il tema della pace è sempre al centro dei pensieri del Papa, che ne ha parlato ieri anche ricevendo in udienza il Pontificio Comitato di Scienze storiche: nel mezzo di un «pericoloso conflitto globale a pezzi in atto, al quale non possiamo assistere inerti», ciò che serve, anzi, che si rende urgente e necessaria è una «diplomazia della cultura», alimentata da incontro e collaborazione tra i ricercatori di ogni cultura e religione e dal dialogo tra la Chiesa e il mondo, sempre rispettoso della verità e libero dalle ideologie «che uccidono».