Evacuato l'hotel Barberini di Roma, salgono a 8 gli intossicati: "Bruciore agli occhi e mancava il respiro"

Sono 8 le persone soccorse, al momento, all’hotel Barberini, al centro di Roma, per esalazioni legate presumibilmente al cloro della spa. Cinque sono state trasportate in ambulanza dal 118 in vari ospedali, tre quelle con sintomi lievi che avrebbero rifiutato il trasporto al pronto soccorso. Molti degli ospiti dell’albergo, secondo quanto apprende l’AGI, avrebbero riferito di aver accusato «bruciore agli occhi e mancanza di respiro» nei momenti successivi all’intossicazione.