Furto da centomila euro in casa di un medico a Palermo: cassaforte scassinata con il flex

I ladri sono entrati in casa hanno scassinato la cassaforte e si sono portati via circa centomila euro tra soldi, gioielli e orologi in casa di un professionista a Palermo. La vittima è un medico estetico che vive nella zona di Pallavicino. I ladri hanno forzato una porta finestra e poi con il flex hanno aperto la cassaforte portando via tutto quello che c'era dentro. Sul furto indagano i carabinieri della stazione San Filippo Neri. Il sistema di videosorveglianza installato nell’abitazione ha ripreso i ladri in azione.