Ha tatuato un teschio sul figlio di 5 anni: madre condannata

Una madre di 35 anni è stata condannata per aver maltrattato i suoi tre bambini, facendoli tatuare. La donna, residente nella regione di Kalmar, nel sud della Svezia, avrebbe tatuato i suoi figli più volte nel periodo compreso tra il 2019 e il 2022 con l’aiuto di un uomo. A uno dei bambini è stato tatuato un teschio, un altro aveva solo 5 anni al momento del tatuaggio. La denuncia è stata presentata dai genitori dei compagni di classe dei bambini.

Secondo il giudice, i bambini erano troppo piccoli per poter prendere una decisione in modo consapevole. Sia la madre che l’uomo che l’ha aiutata sono stati condannati. Entrambi respingono le accuse, ma la madre ha ammesso di aver tatuato i suoi figli, giustificando il gesto dicendo che non credeva fosse illegale, come riportato dall’emittente pubblica svedese Svt. La donna è stata condannata a svolgere 100 ore di servizio sociale e a risarcire i danni subiti dai figli.