Orrore a San Giorgio a Cremano, 13enne pestato dal branco nel parco con mazze e tirapugni

Qualche parola di troppo, forse uno sfottò tra ragazzi, a scatenare la violenza: cieca, sproporzionata, ingiustificata, in ogni caso assurda. A farne le spese un 13 enne vittima di un brutale pestaggio, solo contro venti: ricoverato in ospedale, ne avrà per una quindicina di giorni. Per lui un trauma cranico e contusioni varie. Accade a San Giorgio a Cremano, uno dei tanti paesoni alle porte di Napoli coi suoi oltre 40 mila abitanti. I fatti risalgono a domenica sera.

Il giovane - secondo quanto ricostruito dai carabinieri - si ritrova in breve accerchiato da una ventina di ragazzi che senza una apparente ragione cominciano a spintonarlo per poi proseguire col pestaggio vero e proprio. Uno dei baby criminali ha con sé un tira-pugni, altri sono armati di mazze di legno e mazze ferrate. Una ragazzina assiste al pestaggio e urla, ma il branco non si ferma. Si va avanti con pugni, calci, colpi di spranga sul corpo, al volto, alla testa, senza alcuna pietà. Durante il pestaggio appare anche un coltello. Il parco comunale di via Aldo Moro è meta di tanti giovani ma i baby criminali non se ne curano e vanno via indisturbati solo quando hanno finito la violenza, lasciando il giovane tramortito ed esanime.

La vittima, in evidente stato di choc, viene medicata all’ospedale Santobono di Napoli. A denunciare le violenze del branco ai carabinieri è la mamma del tredicenne. Subito scattano le indagini, coordinate dalla procura dei minori di Napoli, e affidate ai carabinieri di San Giorgio a Cremano. Indagini rese complicate dal fatto che le poche telecamere presenti in zona non sono puntate dritte verso il parco. Oggi al parco - 36 ore dopo i fatti - è il giorno dell’incredulità e della rabbia tra i passanti. Molti sono all’oscuro dei fatti. Oggi, giorno di festa del santo patrono, San Giorgio, il parco è un più affollato del solito con famiglie e bambini, ma anche residenti, impegnati in una passeggiata all’aria aperta.