Ragazza di 19 anni precipita dal Pincio, forse caduta ore prima: l'allarme dai passanti

Un volo di cinque metri dal Pincio, nel cuore di Roma, terminato nella vegetazione che ha attutito il colpo. Quando stamattina intorno alle 7 sono stati sentiti dei lamenti provenire da un terrazzamento all’altezza di Muro Torto forse la ragazza era lì da ore. Alcuni passanti hanno così dato l’allarme al numero d’emergenza 112 attivando i soccorsi. I vigili del fuoco hanno raggiunto la diciannovenne con un’autoscala.

Poi un’ambulanza del 118 l’ha trasportata in ospedale in codice rosso. Nella caduta ha riportato diversi traumi e ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il tratto di Muro Torto è rimasto chiuso per alcuni minuti, in direzione via Veneto, per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto i poliziotti delle volanti e del commissario Trevi per le indagini. L'ipotesi più accreditata, al momento, è che possa essersi trattato di un tentativo di suicidio.

Non sarebbero stati trovati biglietti di addio, ma pare che la giovane avesse problemi di depressione. Gli investigatori non escludono che possa essere caduta giù nella serata di ieri dopo aver raggiunto il muro perimetrale della terrazza del Pincio, nella parte più isolata che dà su via del Muro Torto. Recuperato accanto a lei anche il suo cellulare. A quanto ricostruito la diciannovenne, che abita da sola nel quartiere Prati, stamattina aveva appuntamento con il papà ma non si è presentata all’orario concordato.