Agente aggredito durante Lazio-Juve, arrestato un tifoso

Un agente è stato aggredito ieri sera sugli spalti dello stadio Olimpico durante la partita Lazio-Juve. Tutto è nato al goal della squadra ospite. Un gruppo di tifosi della Lazio, a volto coperto e con cinte in mano, si è mosso nella Tribuna Tevere cercando di avvicinarsi al settore degli juventini. A quel punto gli agenti si sono schierati per non far entrare in contatto le tifoserie e un poliziotto è stato preso a cinghiate al volto e alla testa. È stato portato in ospedale e giudicato guaribile in 15 giorni. Dalle immagini delle telecamere la polizia è riuscita a risalire al presunto responsabile. Il ragazzo è stato raggiunto a casa ed è stato arrestato.