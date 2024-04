Birra Messina porta in Lombardia il "Bar Meraviglia" e la nuova "Vivace"

Situato nella splendida cornice di Chiostro Cappuccio (Via Cappuccio, 3), il Bar Meraviglia accoglie i suoi ospiti in un'atmosfera unica, con la sua vera protagonista: la nuova Birra Messina Vivace, l'ultima importante novità della famiglia Birra Messina: una birra bionda, caratterizzata da una ricetta nuova e distintiva, dal gusto meravigliosamente rinfrescante e con piacevoli e leggere note agrumate. Presentati in anteprima alla Design week anche le 3 nuove creazioni che arricchiscono la collezione di bicchieri d'autore in edizione limitata di Birra Messina.

Un angolo di sicilianità a a Milano. Sapori e odori e tradizioni dalla trinacria la fanno da padrone in occasione della Design week 2024 anche nella Big City. L’evento organizzato da Birra Messina porta in Lombardia il “Bar Meraviglia" : un evento esclusivo che andato in scena venerdì 19 aprile, con l'ambizioso obiettivo di far riscoprire il vero significato di "meraviglia”, intesa come viaggio esperienziale tra arte, gusto e musica.

Piena soddisfazione da parte della della Responsabile marketing di birra Messina Michela Filippi: "Siamo felici di essere riusciti a portare anche per quest anno a Milano tutta la Meraviglia della Sicilia. In questo evento così come nelle case di tutti gli italiani con le nostre birre, perché la meraviglia della Sicilia è in ogni suo angolo, in ogni suo dettaglio, nella passione delle persone e questo lo vogliamo racchiudere in tutte le iniziative organizzate da Birra Messina. Siamo molto contenti inoltre di lanciare proprio in questa occasione la nuova birra Messina Vivace, una birra che porta anche nel mondo delle birre lager quel tocco di meraviglia e di freschezza".

Ed ancora la responsabile del settore marketing di Birra Messina Ilaria Zaminga: "Birra Messina vuole far scoprire la meraviglia della Sicilia in tutta Italia, e tutta questa meraviglia siamo riusciti a incastoarla in questa bellissima location, nella cornice della Milano Design Week con delle decorazioni che sono un tributo a tutta la Sicilia, messe a disposizione di tutti coloro i quali vogliano godere di questa bellissima giornata qui a Milano"