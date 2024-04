Cade dall'impalcatura del cantiere di una chiesa in provincia di Potenza, muore un operaio

Caduto da un’impalcatura nel cantiere allestito per la costruzione di una nuova chiesa, un operaio di 56 anni è morto stamani ad Oppido Lucano (Potenza). Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 "Basilicata soccorso" che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo. Indagini sull'incidente sono in corso da parte dei Carabinieri. Secondo la prima ricostruzione, l'operaio che era al lavoro all’esterno, probabilmente a causa del forte vento, è stato colpito da una lamiera ed è caduto da un’altezza di circa tre metri. Sul posto sono al lavoro i Carabinieri della stazione di Oppido Lucano e della Compagnia di Acerenza (Potenza).