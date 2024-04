“Dateci la Gioconda, è nostra”, scalpore per l'insolita richiesta di un'associazione al Louvre

Il Consiglio di Stato francese è chiamato a pronunciarsi sull'insolita richiesta di un’associazione che reclama la restituzione della Gioconda, il capolavoro di Leonardo Da Vinci esposto al Museo del Louvre.

Sollecitato da 'International Restitutions', misteriosa associazione di cui si ignorano sia i responsabili sia la sede sociale, il Consiglio di Stato di Parigi è chiamato a ''dichiarare insesistente» la decisione di re Francesco I di ''appropriarsi' del celebre ritratto di Mona Lisa. International Restitutions, che si presenta senza avvocato e dice di agire ''per conto dei discendenti degli eredi del pittore», invoca, in caso di vittoria, la «radiazione» del dipinto dall’inventario del Louvre. In passato, l’associazione già mosse simili richieste per quadri meno emblematici della Gioconda.

Tutte sistematicamente respinte. Contrariamente a tanti capolavori strappati all’Italia dalle spoliazioni napoleoniche - come 'Le Nozze di Canà di Paolo Caliari detto il Veronese - la Gioconda ha una storia diversa. Nell’inverno del 1516, Leonardo venne infatti accolto Oltralpe dal re di Francia, Francesco I, che si era appassionato al suo estro prodigioso. Tra i bagagli, Leonardo aveva con sé alcuni rotoli dei suoi dipinti, tra cui la Gioconda appunto (realizzata tra il 1503 e il 1506), che secondo la versione ufficiale cedette al sovrano francese in cambio di vitto, alloggio e un compenso. La Gioconda è dunque legittimamente conservata al Louvre dal 1797 e dovrebbe restarvi ancora a lungo.