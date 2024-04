Scandalo in Premier League, arrestati due calciatori con l'accusa di stupro

Due giocatori di 19 anni che giocano in Premier League sarebbero stati arrestati venerdì con l'accusa di stupro, secondo quanto riportato dai media britannici, senza specificare i loro nomi, come di consueto. I due giocatori sono compagni di squadra e al momento non sono stati sospesi.

Secondo quanto riportato dal Sun, lo stupro sarebbe avvenuto venerdì sera e la presunta vittima avrebbe denunciato l'accaduto poche ore dopo alla polizia. Gli agenti avrebbero subito agito, arrestando due uomini, uno per aggressione e complicità in uno stupro, e l'altro con l'accusa diretta di stupro. Entrambi sono stati rilasciati su cauzione. Uno dei due giocatori è stato arrestato nello stadio del club durante l'interrogatorio, mentre l'altro è stato arrestato il giorno successivo. Il club ha dichiarato che la questione è ora nelle mani della polizia e non ha ulteriori commenti da fare.