Scudetto Inter, domenica dalle 15.30 due pullman scoperti festeggeranno dallo stadio San Siro

È servita per mettere a punto i festeggiamenti per il ventesimo scudetto dell’Inter la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto oggi dal prefetto di Milano Claudio Smuraglia, che ha chiesto alla Lega Serie A di posticipare a domenica la partita con il Torino, per rendere più efficace la gestione dei servizi d’ordine.

Dopo la partita, intorno alle 15:30 la squadra partirà su due pullman scoperti dallo stadio di San Siro per un corteo di festa che arriverà intorno alle 20 in piazza Duomo dopo essere piazzato da piazzale Lotto, corso Sempione, corso di Porta Nuova, piazza Repubblica, via Manzoni e piazza Scala. Dalla Terrazza 21 i giocatori saluteranno i tifosi. Alla partenza, all’arrivo e lungo tutto il percorso oltre alle forze dell’ordine si troveranno anche steward messi a disposizione dall’Inter.