La sindaca Mirella Cerini celebra il 25 aprile e muore d'infarto a 50 anni: indossava ancora la fascia tricolore

«Sono sbigottito, solo una settimana fa eravamo insieme alla partenza della City Run - rivela Andrea Cassani, sindaco di Gallarate e segretario provinciale della Lega -. Siamo stati eletti nella medesima tornata elettorale e la ricordo nelle tante riunioni fatte su temi che accomunavano il suo e il mio comune. Tante discussioni che però non hanno mai scalfito la stima e l’amicizia che avevamo».

La scomparsa della sindaca castellanzese, al secondo mandato dopo la rielezione nel 2021, ha profondamente scosso la città e il mondo politico e non solo di tutta la provincia di Varese. Alla guida di una lista civica d’impronta progressista Cerini ha infatti sempre saputo incontrare la stima di alleati e avversari politici. Sconvolti i colleghi sindaci di Gallarate (Varese), Busto Arsizio (Varese) e Varese.

Indossava ancora la fascia tricolore quando è stata trovata morta nel palazzo del Municipio di cui era sindaca, a Castellanza, in provincia di Varese: Mirella Cerini aveva solo 50 anni e poco prima aveva partecipato alle celebrazioni per il 25 aprile. Ad ucciderla è stato un malore, probabilmente un infarto. Il corpo è stato trovato da un agente del comando di Polizia.

A nome di tutti i sindaci e sindache d’Italia, interviene il presidente dell’Anci, Antonio De Caro: Ci stringiamo - scrive - alla famiglia di Mirella e alla comunità di cittadini che da otto anni la considerava un punto di riferimento essenziale per la città.

Le circostanze della scomparsa di Mirella Cerini dicono molto di lei e della missione che aveva intrapreso: morire con la fascia tricolore ancora sul petto, poco dopo aver celebrato la Festa della Liberazione insieme ai propri concittadini, è un simbolo drammatico - conclude De Caro - della dedizione con la quale la sindaca di Castellanza svolgeva il proprio compito».

Gli fa eco Emanuele Antonelli, sindaco di Busto Arsizio in quota Fratelli d’Italia: «Sono sconvolto dalla notizia che ho appreso direttamente dal suo vicesindaco Cristina Borroni, solo qualche giorno fa avevo cenato con lei. Ho sempre ritenuto Mirella Cerini uno dei migliori sindaci del territorio con cui ho avuto modo di collaborare». «Siamo attoniti e profondamente addolorati per l’improvvisa scomparsa del Sindaco di Castellanza Mirella Cerini - aggiunge Roberto Grassi, presidente di Confindustria Varese -. Un’amministratrice lungimirante, sempre pronta all’ascolto e dedita alla sua città. Garbata e gentile nei modi, allo stesso tempo determinata, nell’interpretare il proprio ruolo per il bene comune».