Accoltellato nella notte nella periferia di Roma: 19enne in gravi condizioni

Un cittadino tunisino di 19 anni è stato trovato a terra incosciente e sanguinante dopo aver ricevuto una coltellata al fianco. E’ accaduto intorno alla mezzanotte in viale Palmiro Togliatti, altezza civico 940, in zona Quarticciolo. L’allarme è stato dato da un passante. Sul posto i carabinieri della stazione Alessandrina, intervenuti all’interno dei lotti del quartiere. La vittima è stata trasportata in codice rosso da personale 118 in ospedale dove è stata sottoposta a intervento chirurgico per l’asportazione della milza. Il ragazzo è ricoverato in prognosi riservata. Sono in corso indagini.