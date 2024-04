Modena, colpito all'inguine con un coltello: muore dissanguato

Un uomo di circa 30 anni, non ancora identificato, presumibilmente straniero, è morto dissanguato in seguito ad una coltellata all’inguine a Castelnuovo Rangone, nel Modenese. Aggredito in strada, è stato soccorso dal 118 e arrivato in condizioni disperate all’ospedale di Baggiovara dove inutili sono stati i tentativi di rianimarlo. Sul luogo dell’aggressione, tra via Zanasi e via Montanara, i carabinieri della Compagnia di Sassuolo per le indagini. L'ipotesi è quella di una lite, forse un regolamento di conti tra spacciatori. L’arma sarebbe stata ritrovata e ci sarebbe un sospettato.