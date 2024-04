Da Potenza alla Sardegna, passando per Calabria e Sicilia: sabato parte il "viaggio del sostegno"

Sabato all'alba parte "il viaggio del sostegno" Una traversata di circa un mese che parte da Potenza e attraversa la Calabria, la Sicilia e la Sardegna, in bicicletta a pedalata assistita.

"Sono stato affetto da Linfoma di Hodgiking nel 1995, a 30 anni. Ovviamente la mia situazione, superata con successo e brillantemente, mi ha particolarmente sensibilizzato al tema. Mi sono impegnato in associazioni: per quasi 10 anni nel Tribunale per i Diritti del Malato, per alcuni anni nell'Associazione Italia Leucemie e sono stato il primo tesoriere, fra i soci fondatori, dell'Associazione nazionale Tumori di Potenza, che si occupa di assistenza a domicilio dei pazienti in fase critica. Data la situazione della sanità italiana che si prospetta, e in particolare del sud, mi pare doveroso, per quanto possibile, tenere alta l'attenzione anche e soprattutto sul tema oncoematologico. Avevo programmato uno dei viaggi che faccio a maggio, ormai da dieci anni, della durata di 15 giorni. Avendo compiuto a gennaio 60 anni, ho immaginato di cogliere l'occasione per lanciare un forte messaggio di speranza a chi è ora nel pieno del vortice della diagnosi e della terapia, dando un esempio tangibile che, so per esperienza diretta, è il più efficace per dare forza e far porre lo sguardo verso un futuro non perduto ai pazienti. In modo da renderli collaboranti e favorire col loro impegno di ottimismo la guarigione" afferma Gianfranco Gallo.