Giovane ucciso per strada a colpi di pistola a Milano

E’ stato raggiunto da quattro colpi di pistola Jhonny Sulejmanovic, questo il nome 18enne morto nella notte all’ospedale Policlinico di Milano, dopo un agguato subito mentre dormiva in un furgone in via Varsavia. Con lui c'era una donna, forse la compagna. Secondo le prime indagini della sezione Omicidi della Squadra mobile un gruppo di 3-4 aggressori ha circondato il mezzo e lo ha iniziato a colpire a bastonate infrangendo anche i vetri. Poi gli spari con tre colpi che hanno centrato il 18enne al petto mentre un quarto lo ha raggiunto al braccio. Il giovane è deceduto un’ora dopo al Policlinico di Milano, dove era stato trasportato. Dai primi accertamenti Sulejmanovic risulterebbe incensurato.